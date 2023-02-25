العرفي: التعديل الدستوري لم يُنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد موافقة المشري

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن، التعديل الدستوري لم يُنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد موافقة المشري.

وأضاف “العرفي” في تصريحات صحفية، أن التعديل الدستوري 13 أصبح نافذا ولا يمكن الرجوع عنه.

كما اعتبر أن، بعض الأطراف على رأسها الدبيبة تعرقل اتفاق النواب والدولة وتمنع مجلس الدولة من التصويت على التعديل الدستوري.

مشيرا إلى أنه في حال استمرار تعذر مجلس الدولة التصويت على التعديل الدستوري سيمضي النواب منفردا في مسار التمهيد للانتخابات.

مضيفا، أنه يجب إعطاء الفرصة للشعب لاختيار من يحكمه، ومن يرغب في الحكم فعليه أن يقدم نفسه لليبيين لينتخبوه.

كما أكد “العرفي” بأن، المجتمع الدولي لا يمكنه فرض أي واقع سياسي على الليبيين خاصة بعد فشل اجتماع واشنطن وعدم اتفاق الأطراف المشاركة.