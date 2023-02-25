بنغازي.. النيابة العامة تحرك دعوى في مواجهة مرتكبي حيازة المواد المـخدرة

حركت النيابة العامة، الدعوى في مواجهة مرتكبي جريمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية؛ لغرض الاتجار بها.

ونفذ رجال هيئة الشرطة المنسبون إلى الغرفة الأمنية المشتركة – بنغازي ؛بمساندة مكونات السلطة العامة ؛تحت إشراف وكيل وزارة الداخلية ؛ إجراء تفتيش المحال التي تستعمل في ارتكاب واقعات بيع المواد المخدرة والمسكرات في المدينة ؛ فأدرك رجال هيئة الشرطة ماديات جريمة حيازة كمية من الجواهر المخدرة والمؤثرات العقلية ؛ لغرض الاتجار بها .

وقام مأمور الضبط القضائي بإجراء سماع أقوال ثلاثة عشر متهماً متلبساً بالجرم حال ارتكابه ، وأرسلهم إلى النيابة العامة .

وتولى المحققون في لجنة التحقيق المشكلة بقرار السيد المحامي العام ؛ تسجيل اعترافاتهم بالواقع المنسوب إليهم ؛ وأمروا بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.