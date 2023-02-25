أمير حدود داعش.. حاربت في ليبيا وانضممتُ للتنظيم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار ليبيا 24

انطلاقًا من مواقع التواصل الاجتماعي التي تحثُ وتدعو إلى الجهاد، مرورًا بدروس السلفيين، وصولاً إلى ليبيا والقتال في صفوف داعش، كانت هذه رحلة “أمير حدود داعش” رشيد المصري.

قناة الوثائقية المصرية، عرضت تقريرًا حول رشيد المصري، الذي قصّ فيه حكاية ذهابه إلى ليبيا وقتاله في صفوف داعش بالقول.. غادرتُ إلى ليبيا أول مرةٍ في يوليو عام 2011 وكنت على تواصل مع أحرار ليبيا، ومن ثمّ عدت إلى مصر مرة أخرى، وبعد ذلك.. عاودت الذهاب إلى ليبيا في عام 2012، واصفًا الحدود بين ليبيا ومصر في تلك الاثناء بأنها غير موجودة بسبب الأوضاع غير المستقرة الناتجة عن الربيع العربي

وأشار الداعشي المصري “لقد كان هنالك مجموعة أو نسبة من الإخوان ونسبة من الاشتراكيين الثوريين في داعش”

وتابع الداعشي، عندما وصلت إلى ليبيا وتحديدًا إلى مدينة بنغازي، أصيبت في حادث سيارة، وبعد فترة طويلة، تلقيتُ عديد التدريبات على أيدي مدربين أتراك دربونا على استخدام الأسلحة الخفيفة.. موضحًا أن سبب ذهابه إلى ليبيا هو التغيير الحاصل في العملية السياسية بالوطن العربي في ذلك الوقت.

وبالحديث عن الحركة الإسلامية، قال أميرُ حدود داعش: إنّ الإسلاميين لم يتركوا أي نتيجة جيدة في أي بلاد حكموها، ولم يخلفوا سوى التجارب الفاشلة والبائسة، على حد قوله.

كما بيّن الداعشي – أمير حدود داعش، أن التيار الداعي للسلفية الجهادية هو عبارة تيارين، وتابع: “أنا لست خبيرًا في السلفية العلمية ولكنها منهج يعتبر الطريق الحقيقي للنجاح هو اتباع سنة الله ويتبع لفهمه للسنة والقرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسلمين” بحسب القناة الوثائقية المصرية.

كما أشار أمير حدود داعش، خلال حواره إلى أن نسبة إسهام السلفية العلمية في التيار الجهادي هي النسبة الأكبر والنسبة الإخوانية أقل من السلفية العلمية… واكد الداعشي أنّ تنظيم داعش هو خليط واسع يضمُ عددًا كبيرًا من الخوارج والتكفيريين، وداعش اسم كبير تفرّع وانتشر وتمدّد من دول عديدة وأصبح لكل انشطار منه منهجية قد تكون مخالفة للأخرى، وفق قوله.

وقال أمير حدود داعش، المعروف باسم رشيد المصري: بعد أن أتممت مهامي الموكلة إلي في ليبيا، ذهب إلى سوريا من خلال حجز تذكرة الطيران والذهاب إلى مدينة إسطنبول ثم إلى مدينة حدودية وهي أنطاكيا، ومصدر رزقي وتمويلي هو أموال عائلتي.

وبالحديث عن الدعم والتمويل والكوادر العاملة ضمن نطاق التنظيم الإرهابي، قال الداعشي – أمير حدود داعش: إن التنظيم كان يملك الكثير من الكوادر الأوروبية وتحصّل على دعمه من هناك، كما كان هنالك أوروبيين مسؤولين عن الأمور الفنية كالكاميرا وأعمال الجرافيك، خصوصًا من البرتغال إلى جانب بقية الدول الأوروبية الأخرى.

حالة الانفلات الأمني، والأوضاع السياسية غير المستقرة، وفي خضم النزاعات السياسية منذ عام 2011 وحتى هذه اللحظة، كلها أمورُ ساهمت في جعل ليبيا بيئة جاذبة للعناصر الإرهابية التكفيرية، خصوصًا مع ضعف سيطرة السلطات الليبية على منافذ البلاد الحدودية آنذاك.. ولكن وبعد أن انطلقت عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر، التي طهّرت الشرق الليبي ومناطق واسعة في الجنوب الليبي لم يتبقى لفلول النظام الإرهابي أي أثر.

ويرى العُلماء والبُحاث أن أسباب انضمام الشباب إلى تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى عدد من الأسباب من ضمنها قلة الفرص الاجتماعية والاقتصادية؛ والتهميش والتمييز، وانتهاكات حقوق الإنسان؛ والنزاعات الطويلة الأمد والنزاعات التي لم تتم تسويتها؛ ونشر الفكر المتشدد في السجون وذلك بحسب آخر الإحصاءات، ولعل قصة الإرهابي الداعشي المُغرّر به عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الداعية للانضمام إلى النظام الإرهابي هي أكبر دليل.