العريبي: التعديل الـ 13 هو القاعدة الأساسية للانتخابات بعد تشكيل “سلطة سياسية موحدة”

أكد عضو مجلس النواب ” عيسى العريبي “، إن البرلمان أصدر التعديل الثالث عشر ونُشر في الجريدة الرسمية، وأنه بذلك قدم القاعدة الدستورية التي يمكن أن تجرى على أساسها الانتخابات.

وأضاف “العريبي” في تصريحات صحفية، أن المجلس هو صاحب الحق الأصيل والسلطة التشريعية في البلاد، وأحال التعديل الدستوري الثالث عشر للمجلس الأعلى للدولة، موضحا أن التعديل الثالث عشر هو القاعدة الدستورية التي يجرى على أساسها انتخابات بعد تشكيل سلطة سياسية موحدة، وأن أي مسارات أخرى مرفوضة.

كما شدد العريبي على أن البرلمان لن يعترف بأي أجسام تسعى بعض الأطراف لتشكيلها من أشخاص “يدينون بالولاء” لواشنطن أو غيرها من الدول الأخرى، وأن أي قاعدة دستورية خارج إطار البرلمان الليبي يمكن تطبيقها خارج ليبيا، حسب قوله.

مؤكدا على أن خارطة الطريق تضمنها التعديل الدستوري الأخير، وأن مساعي واشنطن أو بريطانيا أو غيرها من الدول لتطبيق أي خارطة أخرى، فإن البرلمان يرفض تطبيق أي خارطة خارج ما أعلنه أو عبر اعتماده لها..