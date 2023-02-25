خالد المشري: التعديل الدستوري الـ13 نتاج مشاورات مطولة بين المجلسين

أكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في كلمته التي”تأتي كطمئنة للشارع فيما يدار بالمجلس حول التعديل الدستوري الثالث عشر المحال من مجلس النواب”، أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب أخيرا لم يأت بين ليلة وضحاها بل إنه وليد مشاورات مطولة بين المجلسين.

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وأوضح خالد المشري أن هذا التعديل يحصن الانتخابات المقبلة من أي طعن دستوري، مفيدا أن التعديل الدستوري الثالث عشر لا يلغي الإعلان الدستوري الذي ما زالت نصوصه على ما هي عليه باقية.

وأضاف المشري في ذات السياق أن التعديل الدستوري لا يمس بمبادئ ثورة فبراير كما يروج له البعض.