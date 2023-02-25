أهم عناوين اخبار ليبيا السياسية والاقتصادية والاحداث خلال الساعات الماضية

المشهد الليبي ينشر أهم عناوين اخبار ليبيا السياسية والاقتصادية والقضايا والاحداث المنشورة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليوم السبت 5 شعبان 1444 هـ ، الموافق 25 فبراير 2023م

واليكم ابرز تلك الاخبار المنشورة محليا اليوم:

1) رئيس مؤسسة النفط فراحات بن قدارة : أنفي صحة الاشاعات المتداولة عن قيامي بخفض حصص محطات الكهرباء من الوقود ، بهدف تصديرها إلى الخارج على حساب الداخل .

2) رئاسة مجلس الدولة تدعو الأعضاء إلى حضور جلسة غد الأحد للتصويت على التعديل الدستوري الـ 13 المحال من مجلس النواب .

3) وكالة سبوتنيك الروسية : مجلس الدولة يتجه للموافقة على التعديل الدستوري الـ 13 لاستشعاره الخطر بالاتجاه لتجاوزه .

4) مخاتير محلات بلدية غريان يفوّضون مديرية الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لتفشي الجريمة وملاحقة المجرمين ، بما فيها استخدام القوة .

5) النيابة العامة تحبس 90 متهماً في بنغازي بحيازة وبيع مواد مخدرة .

6) رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة يصدر قرار بمنع موظفي المؤسسة من السفر للتفاوض او عقد أي اجتماعات تخص المؤسسة خارج البلاد .

7) عاصفة رملية تغطي العاصمة طرابلس ، حالت دون وضوح الرؤية وانتشار الغبار في معظم شوارع المدينة .

8) إحالة الرحلات الجوية المدرجة هذا اليوم من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة بسبب سوء الأحوال الجوية وتعذر الرؤية الأفقية .

9) لانخفاض نسبة البروتين فيها … مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يُعلن رفض شحنة تتجاوز 600 كرتونة من “لحم لانشون الدجاج” ، قادمة من تركيا .

10) أحد المواطنين سلم سلاح نوع مسدس 7ملي ، ومسدس نوع تير ، وبعض الذخيرة إلى مركز شرطة الصابري ببنغازي .

11) نجاة النقيب محمد بدر الورفلي من رماية استهدفته ليلة أمس من قبل مجهولين بمدينة سبها .

12) انتحار سعد المهدي القبايلي‏ ، بعد إطلاق النار على نفسه أمام المارة في وسط مدينة الابيار شرق بنغازي .

13) القبض على الهوية لأي شاب من منطقة المطرد بمدينة الزاوية ، والمطالبة بتسليم أحد شبابها وهو المتهم الاول في اختفاء احد عناصر القصب : ميلود حسن ، حسب إفادة اقرباء المختفي ، مع وجود أصوات أسلحة ثقيلة بين الحين والأخر .

14) بعد عودته إلى ليبيا من الخارج الأسبوع الماضي … مجموعة مسلحة موالية لـ شعبان هدية ، الشهير بـ أبوعبيدة الزاوي تقفل مصفاة الزاوية .

15) خالد المشري: التعديل الدستوري الـ13 نتاج مشاورات مطولة بين المجلسين

16)بنغازي.. النيابة العامة تحرك دعوى في مواجهة مرتكبي حيازة المواد المـخدرة

17)بعد محاولة فراره.. ضبط صاحب صيدلية احتال على شريكه بمبلغ مالي ضخم بمدينة سرت

18) بنغازي .. البحث الجنائي يفك لغز اختفاء آلاف الدولارات من البطاقات المصرفية “فيزا” للمواطنين

19) المشري: المجلس الأعلى للدولة صوّت على أغلب مواد التعديل الدستوري وسنعرضها للجميع

20) اللافي: المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية سيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية

21) واقعة سرقة تقود الى ضبط مصنع للخمور بمدينة الخمس

22) الوطنية للنفط تؤكد أن إمدادات الغاز تسير بشكل طبيعي ردا على بيان لشركة الكهرباء

23) الخارجية الأميركية: حان الوقت للاتحاد خلف باتيلي لتسهيل مطلب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات

24)باتيلي يبحث مع الصين دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023

25)إغلاق مصفاة الزاوية بسواتر ترابية من قبل أهل المفقود “ميلود حسين”

26)اتفاق أممي أمريكي بدعم ليبيا لإجراء الانتخابات خلال عام 2023

27)تأجيل محاكمة “أبو عجيلة” إلى الثلاثاء القادم

28)طرابلس .. ثقب بالاطارات يتسبب بحادث مروري بطريق المطار

29)مصر: إقرار البرلمان للتعديل الدستوري الـ 13 خطوة مهمة لاجراء الانتخابات في أقرب وقت

30)أفريكا إنتلجنيس : زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية الأخيرة رسالة تحذير فيما يخص الحقول النفطية