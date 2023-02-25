ضمن جلسات مشروع “تحول”.. حزب التجمع الوطني يعقد صالونه الثقافي بمصراته

عقد حزب التجمع الوطني الليبي اليوم السبت الحوار الثقافي، وذلك ضمن جلسات مشروع المشاركة السياسية “تحول” الذي تشرف عليه منظمة سياق الثقافية بالتعاون مع مؤسسة شباب 2040 للسلام والتنمية ، بفندق التاج في مدينة مصراته.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للحزب ، قدمت قيادة التجمع عرضا تعريفيا بحزب التجمع الوطني الليبي وآليات عمله وشروط الانتساب اليه ومقارباته السياسية حيال بعض القضايا.

كما أجاب المتحدثون من الحزب على تساؤلات المشاركين فيما يتعلق بعمل التجمع وبرامجه وتمويله وغيرها من الملفات.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول دور الاحزاب وتأثيرها في صنع السياسة العامة للدولة، ومدى مساهمتها في حل الازمة السياسية الراهنة، وفُتح باب النقاش للمداخلات والأسئلة واثراء المحاور للحاضرين لمزيد من الفهم والايضاح واستشراف افاق المستقبل الواعد امام الليبيين لادارة بلادهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة البرنامج الثقافي لحزب التجمع الوطني الليبي والتي يتم تنفيذها شهريا في مختلف المدن الليبية.

يذكر أن مدينة غريان احتضنت البرنامج الثقافي للتجمع مطلع الشهر الماضي..