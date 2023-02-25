بالصور.. ضبط عدد من السيارات والمركبات المسروقة والمطلوبة لمراكز الشرطة

ضبطت دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص اليوم السبت عدد 5 مركبات آلية مسروقة ومطلوبة لمراكز الشرطة واقسام شرطة المرور ؛ 4 منها مبلغ عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية، ومركبة مطلوبة لقسم مرور سوق الجمعة.

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وتم إحالة المركبات إلى مراكز الشرطة واقسام شرطة المرور المختصة.

وبهذا يرتفع عدد المركبات التي تم ضبطها خلال ثمانية أيام إلى 38 مركبة آلية مسروقة ومطلوبة.

ويأتي ذلك بعد دعم إدارة شؤون المرور والتراخيص بالتقنية الحديثة بالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية؛ لمكافحة جرائم سرقة المركبات الآلية وضبط المركبات المطلوبة على ذمة قضايا.