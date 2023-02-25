الشركسي: باتيلي يسير في اتجاه منح المجلسين مهلة.. ثم ينتقل للبدائل بحسب اتفاق الصخيرات

أكد أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي ، إن المبعوث الأممي لا يسعى لتجاوز المجلسين، (الأعلى للدولة والبرلمان).

وأضاف “الشركسي” في تصريحات صحفية، أن المبعوث الأممي يسير في اتجاه منح البرلمان والأعلى للدولة مهلة زمنية جديدة لا تتجاوز العشرين يوماً، ثم ينتقل للبدائل المتاحة بحسب اتفاق الصخيرات، وهي تشكيل لجنة فنية مصغرة للانتهاء من القوانين الانتخابي

أما بشأن الرؤية الأمريكية، يقول الشركسي إن “واشنطن تتمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة والمباشرة، وأن كل ما تم تسريبه هو من قنوات وحلفاء لحكومة الدبيبة التي تسعى لعقد انتخابات برلمانية فقط لضمان بقائها في السلطة“.

وحول المساعي الرامية لتجاوز المجلسين، يوضح الشركسي أن تجاوز المجلسين مباشرة فيه مخاطرة واضحة، قد تؤدي لانهيار العملية السياسية، وأن منحهم مهلة زمنية، ثم الانتقال للبدائل مباشرة في حال فشلهم هو الحل الأسلم، حسب رأيه.