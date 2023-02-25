المشري: هذا هــو البديــل لــ”التعديل الدستوري”

أوضح رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن البديل للتعديل الدستوري تشكيل لجنة رفيعة المستوى للانتخابات من 40 عضوا يضعها المبعوث الأممي عبدالله باثيلي وتضع قوانين الانتخابات ويعتمدها المبعوث الأممي وهو أمر غير مقبول ويمس السيادة.

وقال المشري في كلمة مرئية أن “الضمان لإجراء الانتخابات الآن هو القبول بالتعديل الدستوري وحث الجميع على إصدار قوانين توافقية”.

وأضاف المشري “لم نستطع عقد جلسة على مدى أسبوع لأسباب عديدة لا داعي لذكرها حاليا”، منوهاً إلى عقد جلسة غدا في مجلس الدولة للتصويت على التعديل الدستوري الـ13.

وأكد المشري في كلمته أن “المستفيد من تعطيل المسار الدستوري هو حكومة الدبيبة، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة تريد لها دور في لجنة المبعوث الأممي ويمكنها استعمال الأموال كما في جنيف لوضع قوانين على هواها.

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