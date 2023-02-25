ريم البركي: يجب أن يُفتح تحقيق في اتهام المشري للدبيية برشوة أعضاء لجنة الحوار السابق

علّقت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، ريم البركي، على تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” في لقاء مصور له قائلة: من حق الشعب الليبي معرفة من باع ذمته وضميره وباع تضحيات الشعب.

وكتبت البركي في منشور لها عبر منصتها على موقع “تويتر” قائلة: يجب أن يفتح تحقيق دولي في كلمة المشري اليوم.

وأضافت: “الرجل” اتهم الدبيية بأنه قام برشوة أعضاء لجنة الحوار السابق.

وتابعت، من حق الشعب الليبي معرفة من باع ذمته وضميره وباع تضحيات الشعب ..

وتساءلت البركي في نهاية تدوينتها قائلة: لماذا صمتت بعثة الأمم المتحدة على هذه الجريمة؟