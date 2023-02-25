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ريم البركي: يجب أن يُفتح تحقيق في اتهام المشري للدبيية برشوة أعضاء لجنة الحوار السابق

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علّقت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، ريم البركي، على تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” في لقاء مصور له قائلة: من حق الشعب الليبي معرفة من باع ذمته وضميره وباع تضحيات الشعب.

وكتبت البركي في منشور لها عبر منصتها على موقع “تويتر” قائلة: يجب أن يفتح تحقيق دولي في كلمة المشري اليوم.

وأضافت: “الرجل” اتهم الدبيية بأنه قام برشوة أعضاء لجنة الحوار السابق.

وتابعت، من حق الشعب الليبي معرفة من باع ذمته وضميره وباع تضحيات الشعب ..

وتساءلت البركي في نهاية تدوينتها قائلة: لماذا صمتت بعثة الأمم المتحدة على هذه الجريمة؟

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ريم البركي

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صحيفة الساعة 24

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