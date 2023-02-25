تقرير: التدخل الأجنبي في ليبيا يزيد الوضع سوءًا

مرت 12 عامًا منذ أن زار ما يسمى “الربيع العربي” ليبيا وأنهى نظام العقيد الراحل معمر القذافي، مما أغرق البلاد في الفوضى والعنف والحرب الأهلية. كان الوعد في عام 2011 هو أن تصبح ليبيا واحة مزدهرة للاستقرار والسلام والديمقراطية على الشواطئ الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. مع مواردها الهائلة من النفط والغاز، كان يُعتقد أن البلاد يمكن أن تخطو خطوات كبيرة نحو إعادة البناء والتحديث، لكن ذلك لم يحدث وليبيا اليوم أسوأ مما كانت عليه في أي وقت مضى.

بهذه المقدمة افتتح الكاتب والسياسي الليبي مصطفى الفيتوري مقالا مطولا في موقع المونيتور المتخصص في قضايا الشرق الأوسط، للحديث عن الأوضاع في ليبيا وعن التدخل الأجنبي الذي كانت تأثيراته كارثية على الأزمة.

وقال المقال إنه خلال الذكرى السنوية لأحداث 17 فبراير، مازال الليبيون يواجهون المصاعب. حياتهم، على الرغم من الخروج في عام 2011 من أجل معايير أفضل وبلد أفضل، لكنها تزداد سوءًا كل عام منذ ذلك الحين.

وأضاف أنه بمتابعة المئات من ردود الأفعال عن طريقة حياتهم وكيف تسير ليبيا بعد 12 عامًا من مقتل القذافي. الجواب شبه الإجماعي هو “سيء”. نطق معظم الناس بالكلمة بألم وإحباط. نفس الإجابة تتكرر عبر ليبيا حتى في الأماكن التي لم تدعم القذافي وشاركت في التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي الذي أدى إلى حرب أهلية.

شكاوى الناس كثيرة، من ارتفاع الأسعار، وانعدام الأمن، ومشاكل الميليشيات، ونقص الوقود – خاصة في أشهر الصيف – وانعدام الحريات، والانتخابات المسروقة، والمؤسسات الفاسدة، والحكومات الفاسدة، والتهديد بالاعتقال التعسفي – وكلها حقائق يومية. عند السؤال عن ليبيا كدولة. الجواب أكثر إيلامًا، حيث يعتقد معظمهم أنه بلد مقسم لا يمكن السيطرة عليه؛ سيادتها تنتهك باستمرار؛ وجواز سفرها غير محترم. الليبيون يعانون إذا اضطروا للسفر إلى البلدان المجاورة، ويصبح المشكل أكثر صعوبة عندما يكون لديهم سبب للسفر إلى أوروبا. في الأيام الخوالي، كان من المرجح أن يحصل المواطن الليبي على تأشيرة شنغن في طرابلس في أقل من أسبوعين. الآن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاثة أشهر، ويجب تقديم الطلبات في تونس المجاورة حيث غادر معظم الدبلوماسيين الأوروبيين طرابلس قبل سنوات ولم يعودوا أبدًا.

وأشار مقال الفيتوري إلى أنه “بالنسبة للسياسيين والمسؤولين الآخرين الوضع مختلف تماما. يعيش البرلمانيون والوزراء وكبار المسؤولين حياة فاخرة إلى حد ما بينما يلوم بعضهم البعض الآخر على بؤس الليبيين العاديين. عندما ينتهون من إلقاء اللوم على بعضهم البعض، فإنهم ينقلبون على “الأجانب” الذين يجعلون من الصعب عليهم الاتفاق على أي شيء جوهري لدفع البلاد إلى الأمام”.

لكن الفيتوري يؤكد أن السياسيين وكبار المسؤولين والناس العاديين يتفقون على شيء واحد وهو أن التدخل الأجنبي يزيد الوضع سوءًا كل يوم. يعتقد المواطنون العاديون أن كل تدخل أجنبي في شؤون ليبيا أمر سيء.

ويعتقد كثير من الناس، أن الولايات المتحدة كانت “القوة القاهرة” التي تسببت في إرجاء انتخابات ديسمبر الماضي لمجرد أنها كانت تعتقد أن سيف الإسلام القذافي كان سيفوز بها.

التدخل الأجنبي في ليبيا هي حقيقة ثابتة، وقد حدث ذلك منذ اندلاع الأزمة لأول مرة في عام 2011. لكن الغريب أن مختلف الدول المتدخلة تزعم أن حل الأزمة يجب أن يكون شأنًا داخليًا.

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