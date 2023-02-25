المشري: مجلس الدولة صوّت على 95 بالمئة من مواد التعديل الدستوري الـ13

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أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، أن مجلس الدولة صوّت على 95 بالمئة من المواد، التي وردت في التعديل الدستوري الـ13 المحال إليه من مجلس النواب.

وقال المشري، في كلمة مصورة، إن التعديلات تشمل 14 مادة من 17-30 من الباب الثالث.

وأضاف، أن المواد المتبقية الإعلان الدستوري لم تتغير، مؤكدًا أن من أهمها التأكيد على مبادئ فبراير.

وقال المشري، إن التعديل الحالي جاء ليكون حصنًا لأي انتخابات قادمة لكي لا يحدث فيها أي طعن دستوري ويتم تجنب معوقات انتخابات ديسمبر 2021.

ولفت المشري، في حديثه حول الوقفة الاحتجاجية أمام مقر انعقاد جلسة المجلس الأيام الماضية، إلى أن المجلس شرح وجهة نظره للمتظاهرين المعترضين على إصدار التعديلات التي أثارت بعض الشبهات.

وقال المشري، إن مجلس النواب لا يستطيع إعطاء الثقة لأعضاء الحكومة، لكنه يستطيع سحب الثقة، إذا اتضح له عدم أهلية بعض أعضائه.

وحول اختصاصات رئيس الدولة، قال المشري، إن كل الاختصاصات مقيدة وليست مطلقة، مؤكدًا أنه لا يجوز للرئيس حل المجلسين في نفس الوقت، ولا يجوز له حل أي من المجلسين في السنة الأولى أو خلال حالة الطوارئ أو في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته.

كما أكد، أن الرئيس لا ينشئ القوانين بل هو يصدرها بعد أن يقرها مجلس النواب أو المشتركة بينه وبين مجلس الشيوخ.

ولفت المشري، إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، اقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى يعينها هو لاستكمال القوانين الانتخابية.

وأوضح المشري، أن اللجنة المقترحة تتكون من 30 إلى 40 عضوا بحد أقصى، وتضم ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة والشخصيات السياسية الرئيسية وقادة المكونات القبلية والثقافية المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين من الجنوب والغرب ومندوبين عن النساء والشباب.

وفي هذا الشأن اعتبر المشري أن ما اقترحه باثيلي “خطير” لأنه يجب اعتماد نتائجه وهي ملزمة لجميع الأطراف. وقال، إن “هذا الأمر يمس السيادة الليبية وهو غير مقبول وغير منطقي”.