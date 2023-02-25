ليبيا.. مركز الأرصاد الجوية يحذر: رياح قوية السرعة وهبوط للرؤية الأفقية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من رياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للأتربة.

وأكد المركز تأثر أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تصل سرعتها احيانا على بعض المناطق إلى (70-50)كم /ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال المركز في بيان، أن التقلبات الجوية تتسبب في هبوط في الرؤية الافقية ، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي .

وتتأثر مناطق (الخليج – أجدابيا- سهل بنغازى- الجبل الأخضر حتى طبرق) بداية من أخر ليلة اليوم السبت ويوم الغد الأحد 26/02/2023 برياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى (60) كيلومتر/ الساعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الافقية خاصة على مناطق سهل بنغازى وأجدابيا.

وتشهد معظم مناطق غرب ليبيا هبوط الرؤية الأفقية الأن نتيجة الأتربة المثارة، مشيراً إلى أن الرؤية تدنت إلى 1500 متر في مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس الان .

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ورصد المركز سرعة الرياح في نالوت حيث وصلت الى 30عقدة مايقارب 60 كم / ساعة و26 عقدة في سبها، مع هبوط مدى الرؤية على أغلب مناطق غرب ليبيا نتيجة الأتربة المثارة، حيث تدنت إلى أقل 1000 متر في غدامس.

ومن المتوقع أن وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ يوم الغد مناطق الشمال الغربي .

ونوه المركز إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة للسائقين خلال الطرق الساحلية والتنبه لذلك لذوى أمراض الجهاز التنفسى.