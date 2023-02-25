حكومة الدبيبة تعتزم تشغيل 10 آلاف فلسطيني في ليبيا

الوطن|رصد

زار وزير العمل والتـأهيل بالحكومة المنتهية علي العابد مدينة رام اللّه الفلسطينية، حيث بحث مع نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش، سبل تفعيل الاتفاقية الموقعة العام الماضي لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للعمالة الفلسطينية في ليبيا، والاتفاق على بدء الفريق الفني المشترك عمله في مارس المقبل لوضع اللائحة التنفيذية للاتفاقية.

الزيارة أثارت استياء الشارع الليبي، حيث بلغ عدد الباحثين عن العمل في ليبيا في آخر إحصائية للدولة ربع مليون شخص (250 ألفاً) ممن سجلوا بياناتهم بـ”وزارة عمل” المنتهية حتى نهاية عام 2022، بينما تتراوح إحصائيات نسب البطالة في ليبيا بين 19% و30%.