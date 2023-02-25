المشري يؤكد أن مجلس الدولة صوّت على غالبية المواد الواردة بالتعديل الدستوري

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت، إن المجلس صوّت على 95 بالمئة من المواد المتعلقة بالتعديل الدستوري، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل 14 مادة من 17-30 من الباب الثالث.

وأحال مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 المحال إلى مجلس الدولة للتصويت عليه.

وفي كلمة مسجلة، أكد المشري أن المواد المتبقية من الإعلان الدستوري لم تتغير، ومن أهمها التأكيد على مبادئ فبراير.

وأضاف المشري، أن التعديل الحالي جاء ليكون حصنًا لأي انتخابات قادمة، لكي لا يحدث فيها أي طعن دستوري، ويتم تجنب معوقات انتخابات ديسمبر 2021.

اختصاصات رئيس الدولة

وقال المشري، إن اختصاصات رئيس الدولة في التعديل الدستوري “مقيدة وليست مُطلقة”، لافتًا إلى أنه -وفقا للتعديل الدستوري- لا يجوز للرئيس حل المجلسين في نفس الوقت، كما لا يجوز له حل أي من المجلسين في السنة الأولى أو خلال حالة الطوارئ أو في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته.

كما أكد المشري، أنه ليس من اختصاصات الرئيس إنشاء القوانين، وإنما بمكن له إصدارها بعد أن يُقرها مجلس النواب أو المشتركة بينه وبين مجلس الشيوخ.

مقترح باتيلي

وكشف المشري، أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، اقترح تشكيل لجنة رفيعة المستوى يعينها هو لاستكمال القوانين الانتخابية. وأن اللجنة المقترحة تتكون من 30 إلى 40 عضوا بحد أقصى.

وأوضح، أن اللجنة تضم ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة والشخصيات السياسية الرئيسية وقادة المكونات القبلية والثقافية المؤثرة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية وممثلين من الجنوب والغرب ومندوبين عن النساء والشباب، واصفًا المقترح بأنه “خطير” ويمس السيادة الليبية، لأنه يجب اعتماد نتائجه وهي ملزمة لجميع الأطراف.