انطلاق مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص برعاية وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية

انطلقت السبت فعاليات مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار “تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار وتحمل المخاطر والحد من الإنفاق العام للدولة”، والذي ترعاه وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية، وتنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

الاجتماع عُقد في قاعة المؤتمرات بمنطقة قاريونس، وحضره وزير الاستثمار علي السعيدي، وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ووزراء الصناعة والبيئة والكهرباء والطاقات المتجددة، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق علي الحبري، وممثلين عن المصارف، وعدد من المختصين بالشؤون الاقتصادية.

ويسلط المؤتمر الضوء على ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار لتحقيق اقتصاد مستدام يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، والعمل على تخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي.