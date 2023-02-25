الدبيبة يبحث مع ‘العمليات المشتركة مصراتة’ عددا من القضايا الأمنية

أجرى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، رفقة رئيس ديوان المحاسبة، زيارة إلى قوة العمليات المشتركة مصراتة للوقوف على جاهزيتها، بحسب بلاغ لمكتبه الإعلامي.

واستقبل الدبيبة بمقر القوة آمرها، ومدير مديرية الأمن مصراتة وعددا من أعيان المدينة وأعضاء المجلس البلدي، مثنيا على إمكانيات أفراد ومنتسبي القوة، ومشيدا بدورها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، ومنع أعمال التهريب وغيرها من الظواهر الهدامة.

وأكد الدبيبة بحسب البلاغ دعم حكومته للقوة بهدف تطوير إمكاناتها لتتمكن من أداء مهامها.

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