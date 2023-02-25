برلماني ليبي يطالب بوصاية بريطانية على ليبيا

رأى عصو مجلس النواب علي التكبالي، أنه لا يمكن الحديث عن تصالح الليبيين في ظل حالة التناقض وعدم الاستقرار التي تسيطر على البلاد.

وقال التكبالي في لقاء عبر قناة “العربية الحدث” إننا “نستمع إلى مجلس النواب الذي يريد إقرار هذا القانون، وأيضا مجلس الدولة الذي يراوح بين الإقرار والرفض، ونستمع إلى مصر التي تطري الليبيين لأنهم وافقوا على هذا القانون، ونستمع إلى الثوار الذين يقولون إننا نرفض هذا القانون تماما وسوف نحاربه بقوة”.

وأضاف النائب: “نحن لا زلنا بعيدين وإذا أردنا ان نتكلم عن تصالح الليبيين دعونا ننظر إلى التاريخ حين كان الملك إدريس في أيامه الأولى جاءت الإدارة البريطانية وهي التي فرضت الدستور، وهي التي فرضت الانتخابات وبقيت حتى بداية الستينيات تتحكم في النظام الليبي وتقوده إلى الجهة التي ترى أنها الوجهة الصحيحة”.

وتابع التكبالي: “نحن الليبيين لا نملك المقومات التي نستطيع أن نبني بها دولة رغم مرور 70 سنة، وأننا صرنا دكاترة ومتعلمين وكل شيء، ولا زلنا بعيدين عن احترام الرأي الآخر، ومفهوم الوطن الذي يجب أن نضحي من أجله بكل شيء كي يستطيع هذا الوطن أن يمضي إلى الأمام كل ينظر إلى مصلحته فقط”.