خالد المشري: نظام الحكم في التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري “خليط”

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم السبت، إن مقترح الانتخاب المباشر لرئيس الدولة ليس وليداً للتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر عن مجلس النواب أخيراً.

وأضاف في وفق مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بموقع فيسبوك، أن نظام الحكم المعروض وفقاً لهذا التعديل ليس رئاسياً بل خليطاً بين الرئاسي والبرلماني.

وأوضح المشري أن مقترح الانتخاب المباشر للرئيس هو وليد مقترحات لجنة فبراير الصادرة العام 2014، وكذلك الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات ملتقى الحوار في جنيف، حيث جرى النص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا،

وأشار إلى أن بعضا ممن يرفضون النظام الرئاسي الآن قد ترشحوا خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرر في 24 ديسمبر 2021.

وتساءل رئيس المجلس الاستشاري: “هل لا يدل الزخم الذي كان مصاحبا لهذه الانتخابات على قبول شعبي؟”.

وأضاف أن اعتراض مجلس الدولة على إجراء هذه الانتخابات في حينها كان لأسباب دستورية وقانونية.