الأوقاف النيابية تناقش الوقف والحبس التابع للعائلة السنوسية

الوطن| رصد

التقى رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب إبراهيم الدرسي بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي وفداً عن العائلة السنوسية وعدد من اتباع الطريقة الصوفية، حيث تناول اللقاء موضوع الوقف والحبس التابع للعائلة السنوسية والذي عرض فيما سبق على مجلس النواب من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية.

وقال رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية،” بعد احداث سبتمبر ” 69″ تم مصادرة أملاك العائلة السنوسية وكل احباسها وما يتبعها من زوايا، موضحًا بإنها ضمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها.

وبين أن العائلة السنوسية طالبت بإلغاء هذا القانون وارجاع هذه الحقوق حسب ما يقولون إلى أصحابها وقد تم عرض هذا القانون على مجلس النواب وسوف يناقش في الجلسات القادمة.