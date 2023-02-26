اقعيم: تعليمات من القائد العام بإزالة كافة مظاهر التشويه بالمنطقة الشرقية

أكد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، أن هناك تعليمات صدرت من القائد العام المشير خليفة حفتر بتوسعة الحملة لكافة المنطقة الشرقية وإزالة كافة مظاهر التشويه بها.

اقعيم، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن الحملة مشتركة بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، مؤكداً أن الحملة تشمل أوكار الممنوعات والعشوائيات والأكشاك.

وحذر المعنيين بهذا البلاغ بأن أوكارهم ستُسوى بالأرض و لا مفر لهم من العدالة مهما كانت صفاتهم.

وقامت اللجنة الأمنية العسكرية المُشتركة باستهداف التجاوزات الحاصلة على الفضاء العام وممرات المشاة والتي تسببت بتشويه مظهر المدينة وخلّفت وراءها الازدحام في الكثير من المناطق منها ”الكيش- السلماني- المساكن- شارع دبي- شارع الوكالات- الماجوري” وعددٍ من الأحياء والمناطق الأخرى وتمّت إزالة كل ما وُجِد من أكشاكٍ عشوائية ومباني مخالفة.