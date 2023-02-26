اقعيم: تعليمات من القائد العام بإزالة كافة مظاهر التشوه بالمنطقة الشرقية

أكد وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم”، أن هناك تعليمات صدرت من القائد العام المشير “خليفة حفتر” بتوسعة الحملة لكافة المنطقة الشرقية وإزالة كافة مظاهر التشوه بها. مضيفا، أن الحملة مشتركة بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية.

كما أكد أن الحملة تشمل أوكار الممنوعات والعشوائيات والأكشاك.

محذرا المعنيين بهذا البلاغ بأن أوكارهم ستُسوى بالارض و لا مفر لهم من العدالة مهما كانت صفاتهم.

ووفق بيان وكيل وزارة الداخلية عبر صفحته علي “فيسبوك” قامت اللجنة الأمنية العسكرية المُشتركة بإستهداف التجاوزات الحاصلة على الفضاء العام وممرات المشاة والتي تسببت بتشويه مظهر المدينة وخلّفت وراءها الإزدحام في الكثير من المناطق منها ” الكيش- السلماني- المساكن- شارع دبي- شارع الوكالات- الماجوري ” وعددٍ من الأحياء والمناطق الأخرى ، وتمّت إزالة كل ما وُجِد من أكشاكٍ عشوائية ومباني مخالفة.