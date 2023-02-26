حكومة الوحدة الوطنية تكرم فايز السراج

كرمت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فايز السراج، على هامش افتتاح عدد من المباني السياحية في المدينة القديمة بطرابلس.

وافتتح مسؤولون في حكومة الوحدة الوطنية، عدداً من المباني السياحية في المدينة القديمة بطرابلس، منها ميدان السيدة مريم، وبنك دي روما، والمكتبة القديمة، ودار كريستا.

وحضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة السياحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، وعميد بلدية طرابلس الكبرى، ومجلس إدارة جهاز المدينة القديمة، رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق، وعدد من المهتمين بتطوير المدينة القديمة وتوثيق تاريخها، وعدد من الأهالي.

وشارك رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اللواء السنوسي صالح السنوسي في افتتاح المباني التي جرت صيانتها من قِبل جهاز تطوير المدينة القديمة، وفق بيان لوزارة الداخلية.