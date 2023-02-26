اللافي: مشروع المصالحة ملك لليبيين وهدفه تحقيق الاستقرار والتنمية

الوطن|رصد

اكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي على اهمية مشروع المصالحة الذي اطلقه المجلس الرئاسي هو ملكية لكل الليبيين وهدفه تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار تحت اشراف المجلس الرئاسي، و بالتعاون مع الخبراء المختصين مشدد على أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة.

وأوضح اللافي في كلمته التي القاها خلال مشاركته بملتقى نحو بناء السلام الذي احتضنته مدينة صرمان، أن المشروع المصالحة بحضور عمداء بلديات الساحل الغربي، ووجهاء وأعيان المنطقة الغربية والجبل أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في هذا السياق، كإعلان لرؤيته الاستراتيجية للمصالحة، التي تهدف لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع.

وأشار النائب بالمجلس الرئاسي إلى أن نتائج الملتقى التحضيري الذي انعقد الشهر الماضي، وجمع الليبيين بمختلف مكوناتهم داخل الوطن، لمناقشة القضايا التي تساهم في إرساء دعائم السلام الدائم في ليبيا، في جلسات حوارية ساهمت في الخروج بنتائج تمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع، الذي سيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية، وينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين.