الوطنية للنفط: إمداداتنا من الغاز الطبيعي مستمرة لمحطات الكهرباء

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إمداداتها من الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفقا للمعتاد، وهي ذات الكميات التي سبق ان تم تحويلها الى المحطات خلال ذروة الشتاء مستبعدة ان يكون طرح الاحمال ناتجا عن انخفاض الامدادات.

وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم الى ان محطة كهرباء غرب طرابلس تتزود بالوقود السائل بالشاحنات لمحدودية كميات الديزل المنقولة من خط الطريق الواصل بين مستودعي الزاوية وطرابلس الذي تتغذى المحطة من أحد تفريعاته.

ولفتت المؤسسة الى ان ما يجري من خلل أمني بمصفاة الزاوية خارج عن إرادة المؤسسة.

وكشفت الوطنية للنفط عن مقترح إنشاء خط غاز بحري من مجمع مليته لتزويد كهرباء غرب طرابلس بديلا عن الشاحنات.