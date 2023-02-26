بليحق: عقيلة أكد لـ”اتحاد البرلمانات العربية” أن مجلسه أوفي بكل التزاماته بالتعديل الدستوري الـ13

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أنه، في هذه المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن يكون هناك إقصاء لأي طرف سياسي من أجل إنجاح هذه الانتخابات.

وأضاف في تصريحات متلفزة أن رئيس مجلس النواب المشتشار “عقيلة صالح” طالب أمام اتحاد البرلمانات العربية بإفساح المجال لليبيين من كل أطراف النزاع في شروط الترشح للانتخابات.

مستطردا أن، هذا هو الحل الوحيد الممكن لتشجيع كل الأطراف للدخول في الانتخابات. وأنه يجب ترك مسألة الاختيار للشعب الليبي وعدم إقصاء أحد.

متابعا: عقيلة أكد أمام اتحاد البرلمانات العربية أن مجلس النواب أوفي بكل التزاماته بالتعديل الدستوري الـ13.

مشيرا إلى أن، التعديل الدستوري الـ13 يحدد ملامح السلطة في الفترة الانتقالية القادمة ما بعد الانتخابات. كما أنه يحدد الصلاحيات المختلفة لرئيس الدولة ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية والعلاقة بين هذه السلطات..

مؤكدا على أن التعديل الدستوري الـ13 هو القاعدة الدستورية التي كان ينتظرها الليبيون والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات..