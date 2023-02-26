شركة الكهرباء الليبية تعلن وجود انخفاض حاد في الوقود المغذي لمحطات إنتاج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وجود انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج، نتيجة توقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي.

وأشارت في بيان لها، إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تقليل القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية، مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين.

والثلاثاء الماضي، عقد مسؤولون من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء اجتماعًا لمناقشة وضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود السائل والغاز لمواجهة الذروة الصيفية بالاتفاق مع الأطراف ذات العلاقة، بحسب المؤسسة.