السلّاك: تجاوز مجلسي النواب والدولة قد يشكك في العملية السياسية برمتها

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلّاك، إن الأخبار المسربة من واشنطن تشير إلى أن هناك رؤية غير واضحة التفاصيل، لكنها تقضي بتشكيل لجنة حوار جديدة، أو قيام المجلس الرئاسي بدور ما جديد، محذرًا من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الخطوة.

وأوضح السلّاك أن تجاوز مجلسي النواب والدولة قد يشكك في العملية السياسية برمتها، مضيفًا أن بعض المقترحات تشير إلى استمرارهما مع انضمام أجسام شريكة للدفع نحو إجراء العملية السياسية.

وأكد السلّاك أن مسعى الولايات المتحدة هو إجراء انتخابات نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنهم عازمين على تخطي المجلسين حال عدم التوافق في مدة زمنية ما على القاعدة الدستورية.