العريبي: أي قاعدة دستورية خارج إطار البرلمان الليبي مرفوضة

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن البرلمان الذي أصدر التعديل الثالث عشر ونشره في الجريدة الرسمية، قدم بذلك القاعدة الدستورية التي يمكن أن تُجرى على أساسها الانتخابات.

العريبي وفي تصريح لوكالة سبوتنيك، أكد أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل والسلطة التشريعية في البلاد، وأنه أحال التعديل الدستوري الثالث عشر لمجلس الدولة، مشدداً على رفض أي مسارات أخرى لحل الأزمة.

هذا وأشار العريبي في حديثه إلى أن البرلمان لن يعترف بأي أجسام تسعى بعض الأطراف لتشكيلها من أشخاص وصفهم بأنهم يدينون بالولاء لواشنطن أو غيرها من الدول الأخرى، وأن أي قاعدة دستورية خارج إطار البرلمان الليبي مرفوضة؛ في إشارة إلى ما قال إنها مساعي واشنطن أو بريطانيا أو غيرها من الدول لتطبيق خارطة طريق أخرى في البلاد.