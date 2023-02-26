التكبالي: الإفراج عن رموز النظام السابق يساهم في إيجاد صيغ للتعايش الحقيقي

الوطن / رصد

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي ان الإفراج عن رموز النظام السابق الذين انتهت مدة محكوميتهم يعزز حالة الرضا لدى الكثير من الأسر والقبائل ويساهم في إيجاد صيغ للتعايش الحقيقي بين أنصار النظام السابق ومؤيدي فبراير، والمصالحة بين شرق وغرب البلاد.

مشيرا الى ممارسة الضغط من قبل الاتحاد الأفريقي على المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية للإفراج عن رموز النظام السابق الذين انتهت مدة محكوميتهم اضافة الى تقديم ترضيات لقيادات التشكيلات المسلحة للإفراج عن المحتجزين بسجونها دون أي جريرة.

و أكد التكبالي في تصريحات صحفية على وجود ترابط بين تحرك الاتحاد الافريقي و الجهود الغربية الأميركية تحديدًا بشأن الأوضاع في ليبيا رغم تركيز الاتحاد الأفريقي على القضايا الأكثر صلة بالعمق الأفريقي، واهتمامه بملف ليبيا مؤخراً ينحصر في زوايا محددة كمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.