المركزية للانتخابات: الإقبال كبير على الانتخابات والمردوم سجلت أعلى نسبة مشاركة

الوطن / رصد

وصفت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية الاقبال على الانتخابات من قبل المواطنين بالكبير حيث وصلت نسبة المشاركة في بلدية المردوم 72.4 بالمئة وبلدية بني وليد 66.2 بالمئة بينما وصلت نسبة المشاركة في بلدية تينيناي 66.8 بالمئة

وأشارت اللجنة في مؤتمر صجفي عقب الانتهاء من العملية الانتخابية في البلديات الثلاث أن العملية تمت بحضور 553 وكيل مترشح في بلدية بني وليد و 8 وكلاء في بلدية المردوم و11 في بلدية تينيناي

ونوهت اللجنة الى ضرورة التسجيل في سجلات الناخبين للمشاركة بالانتخابات للمساهمة بإنتاج جسم قادر على تقديم الخدمات لهم لافتة الى ان سجل الناخبين مازال مفتوحا في في بلديات برقن وأجدابيا والقيقب ودرج والجليدة.