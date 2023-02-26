بلحاج: على الليبيين مواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل يرفض الاستبداد

طالب أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، الليبيين بمواصلة العمل من أجل مستقبل أفضل يرفض الاستبداد، بحسب تعبيره.

وقال بلحاج، في منشور عبر «فيسبوك»: “نحيي اليوم في تاجوراء وسوق الجمعة الذكرى السنوية لمظاهرة 25 فبراير 2011 السلمية والتي رفع خلالها المدنيين والمواطنين من مختلف التوجهات ومن جميع الأحياء السكنية صوتهم المنادي بالتغيير السلمي، وأعلنوا انحيازهم وتأييدهم لانتفاضة أهلنا في شرق ليبيا والزواية والزنتان ومدن جبل نفوسة ومصراتة”، وفقا لقوله.

وأضاف “نسأل الله يتقبل الشهداء، وألا تضيع تضحياتهم وأن يواصل الليبيون العمل من أجل مستقبل أفضل يرفض الاستبداد ويتمسك بالخيارات السلمية البنَّاءة ويحقق العدالة والمصالحة الوطنية لكل الليبيين”، على حد وصفه.