بنغازي.. حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات والخمور بمنطقة الماجوري – صور

العنوان-بنغازي

أطلقت، اليوم الأحد، حملة أمنية موسعة ضد أوكار المخدرات والخمور بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي.

وأعلنت مديرية أمن بنغازي في بيان مقتضب اليوم مُداهمة أوكار الفساد بمنطقة الماجوري من قبل القوات المسلحة ومديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وأمس السبت، شددت، غرفة القوة الأمنية المشتركة في بنغازي، على ضرورة فرض الأمن بقوة القانون والضرب بيد من حديد للقضاء على كل أوكار الفساد والإجرام.

جاء ذلك، خلال اجتماعها للوقوف على آخر المستجدات الأمنية في بنغازي ومناقشة أبرز ما تم خلال الفترة الماضية.

وكانت القوة الأمنية المشتركة قد داهمت هذا الشهر أوكار المخدرات في عدة أحياء من بنغازي، كما تقوم هذه الأيام بإزالة العشوائيات داخل المدينة.