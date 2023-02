اللافي: مؤتمر المصالحة الجامع سيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية

ليبيا- حضر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي فعاليات ملتقى “نحو بناء السلام” بصرمان مع عمداء بلديات الساحل الغربي ووجهاء وأعيان المنطقة الغربية والجبل.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، نقل عن اللافي تأكيده في كلمته خلال الفعاليات على اهمية مشروع المصالحة الوطنية الشاملة الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع الخبراء المختصين لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار، مبينًا أنه ملكية لكل الليبيين مع أهمية كل المبادرات المقدمة من المهتمين بالأمر.

وأوضح اللافي أن كافة الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في هذا السياق مثل إعلان رؤيته الإستراتيجية للمصالحة الوطنية الشاملة تهدف لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع، مؤكدًا أن ما خرج به الملتقى التحضيري يمثل نتائج تمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع.

وأضاف اللافي: إن هذا المؤتمر سيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية وينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين.

