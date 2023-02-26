بن عطية: فبراير فتحت أبواب الحرية ومنحت سلطة الشعب للشعب

تفاعل عميد بلدية تاجوراء السابق، حسين بن عطية، مع ذكرى مظاهرة تاجوراء يوم 25 فبراير 2011 ضد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، معتبرًا أن “فبراير فتحت أبواب الحرية!” على حد قوله.

وقال بن عطية في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “من لم يعش ظلم سبتمبر، لم يذق طعم حرية فبراير: مردفًا “نعم فبراير لم تحقق الحلم، ولكنها فتحت أبواب الحرية والانعتاق للجماهير ومنحت سلطة الشعب للشعب”. وفق قوله.

وتابع؛ “إنكم ترون ما أكثر من حكموا و تسلطوا و تشبعوا من خيرات الوطن على حساب الوطن”، على حد تعبيره

وختم موضحًا “شكرا فبراير، كشفتِ أحلام الزيف وظلم السيف، وبشاعة النفس البشرية حين تنتقم من شقائق الحرية”، بحسب كلامه.