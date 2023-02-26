بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 26 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 26 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تنتقل التقلبات الجوية إلى أغلب مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة, مع تراجع لدرجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراجع هذا اليوم حيث تتراوح على اغلب المناطق مابين (18-22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى (70)كم/س مثيرة للأتربة والغبار هذا اليوم خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر مما تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (21-27)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على مرزق والقطرون مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ، ولا تتجاوز (23)مْ على غدامس والحمادة هذا اليوم.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على مناطق السرير وتازربو مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:37).