صبراتة .. القبض على شخصين بتهمة سرقة الكربون الخاص بالسيارات

أعلنت مديرية أمن صبراتة، السبت عن تمكن اعضاء وحدة التحري بالقبض على شخصين بتهمة سرقة الكربون الخاص بالسيارات في احدى ورش (لحام المراميط) .

وبحسب المعلومات وفقًا لمديرية الامن، بأنه على خلفية الشكوى المقدمه من احد المواطنين بدائرة مركز شرطة العلالقه بشأن قيام الشخصين بسرقة مايعرف ( بالكربون) الخاص بسيارته كونهما يعملان في احد ورش (لحام المراميط) إثر قدومه لأصلاح سيارته لديهم تمكن اعضاء وحدة التحري والقبض بالمركز مساء السبت 2023/2/25 من القبض عليهما حيث اعترفا بسرقته وبيعه وتقاسم المال بينهما.

ونوهت مديرية أمن صبراتة، بأنها كشفت عن وجوههما لأمكانية التعرف عليهم لدى كل من قاموا بأصلاح سيارتهم سابقا وقد تكون تعرضت لنفس الفعل .