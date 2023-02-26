نشرة الصيد البحري المتوقعة على سواحل ليبيا اليوم الأحد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2023

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم الأحد كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شلوق نشط إلى قوي على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعته اليوم إلى ما بين (25-35) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الريح باش الى شرش ويكون يوم الغد متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس وشلوق على باقي الساحل سرعته ما بين (10-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون اليوم قليل الاضطراب على

الساحل الممتد من الخمس الى سرت.

درجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ.

الرؤية متوسطة بسبب الأتربة والغبار.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الريح شلوق يتحول تدريجا الى متغير الاتجاه فبراني على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات سرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل الى ما بين (25-35) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ويصل اليوم إلى (2.75) متر على ساحل شحات.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب اليوم على ساحل شحات.

درجة حرارة سطح البحر (18) مْ.

الرؤية متوسطة إلى رديئة بسبب الأتربة والغبار.