وكيل وزارة الصحة يدعو إلى تحديث التشريعات المتعلقة بتأخر الإنجاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2023

أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل ضرورة تحديث اللوائح والتشريعات المتعلقة بتأخر الإنجاب بما يتوافق مع الشريعة ومواكبة التطور العلمي وأهمية توحيد البروتوكولات العلاجية لعلاج العقم، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين الصحيين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة الصحة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب، تحت شعار نحو مستقبل أفضل، برعاية وزارة الصحة، والنقابة العامة للأطباء، والجامعات الطبية، ومجلس التخصصات الطبية والمراكز العامة لتشخيص وعلاج العقم.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، على أهمية ورش العمل العلمية في رفع كفاءة الأطباء من خلال تعاون نخبة من الاستشاريين من داخل ليبيا وخارجها، وأطباء من مراكز وجمعيات طبية تخصصية من عدة دول، والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة في هذا المجال.