العرفي: التعديل الدستوري الـ 13 أصبح نافذًا ولا يمكن الرجوع عنه

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن التعديل الدستوري الـ 13 أصبح نافذًا ولا يمكن الرجوع عنه.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أشار إلى أن التعديل الدستوري لم ينشر إلا بعد موافقة رئاسة مجلس الدولة.

وبين أن هناك بعض الأطراف وعلى رأسها عبد الحميد الدبيبة تعرقل اتفاق مجلسي النواب والدولة ومنعت مجلس الدولة من التصويت على التعديل الدستوري.

وأضاف: “في حال استمرار تعذر مجلس الدولة في التصويت على التعديل الدستوري سيمضي مجلس النواب منفردًا في مسار التمهيد للانتخابات”.

ودعا إلى ضرورة إعطاء الفرصة للشعب لاختيار من يحكمه، مردفًا: “من يرغب في الحكم فعليه أن يقدم نفسه لليبيين لينتخبوه”.

العرفي نوه إلى أن المجتمع الدولي لا يمكنه فرض أي واقع سياسي على الليبيين، خاصة بعد فشل اجتماع واشنطن وعدم اتفاق الأطراف المشاركة.

