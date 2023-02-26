الطقس في ليبيا.. رياح نشطة مثيرة للأتربة والحرارة تصل لـ 30 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، والتي أظهرت انتقال التقلبات الجوية إلى أغلب مناطق الشمال الشرقي مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مع تراجع لدرجات الحرارة على المنطقة الغربية.

وفي (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 18 و22 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات)، السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى 70 كم – ساعة مثيرة للأتربة والغبار اليوم، خصوصا على سهل بنغازي والجبل الأخضر، مما يتسبب في هبوط الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و27 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس -الحمادة)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط هذا اليوم على مرزق والقطرون مما يتسبب في إثارة الأترية والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و 29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على غدامس والحمادة هذا اليوم.

Trending حكومة الوحدة تطلع المبعوث الأممي على جهودها لإجراء الانتخابات الليبية

وأخيراً في (السرير- تازريو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على مناطق السرير وتازربو، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و30 درجة مئوية.