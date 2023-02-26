اللافي: مشروع المصالحة يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على أهمية مشروع المصالحة الذي أطلقه المجلس الرئاسي، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار، موضحا ملكية كل الليبيين للمشروع تحت إشراف المجلس الرئاسي، وبالتعاون مع الخبراء المختصين.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى “نحو بناء السلام” الذي احتضنته مدينة صرمان، السبت، بحضور عمداء بلديات الساحل الغربي، ووجهاء وأعيان المنطقة الغربية والجبل.

ونبه اللافي إلى الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في هذا السياق، كإعلان رؤيته الاستراتيجية للمصالحة، التي تهدف لتحقيق الملكية المجتمعية للمشروع.

وأشار اللافي إلى أن الملتقى التحضيري الذي انعقد الشهر الماضي، ساهم في الخروج بنتائج تمهد الطريق لعقد المؤتمر الجامع الهادف لإصدار توصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية ينبثق عنها ميثاق وطني يتفق عليه جميع الليبيين.