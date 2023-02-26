التكبالي: على الاتحاد الأفريقي الضغط للإفراج عن المحتجزين في سجون المليشيات

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن هناك ترابطا بين تحرك الاتحاد الأفريقي والجهود الغربية الأمريكية تحديداً بشأن الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد يملك زاوية واحدة فقط لتحقيق إنجاز في ملف المصالحة الوطنية في ليبيا وهي الضغط على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لتقديم ترضيات لقيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية حتى تقوم بالإفراج عن المحتجزين بسجونها دون أي جريرة.

وقال التكبالي، في تصريحات لصحفية «الشرق الأوسط»: “الاتحاد الأفريقي أعلن منذ فترة عزمه تنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا، كما أن بعض أعضائه يشتكون من فوضى السلاح في ليبيا، لكن هذا لا ينفي مراعاته للتوجه الأمريكي بالتعجيل بالانتخابات الليبية”.

وأضاف “الأطراف الليبية، التي يمكنها لعب دور حقيقي كالقوى المسلحة وبعض الزعامات القبلية، لا تستجيب إلا للدول الكبرى، فضلاً عن تركيز الاتحاد على القضايا الأكثر صلة بالعمق الأفريقي، وانحسار اهتمامهم بملف ليبيا مؤخراً على زوايا محددة، كمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل”.

وتابع “ماهي الآليات التي تملكها المنظمة القارية لإحداث مصالحة في ليبيا، في ظل اتساع الشروخ بالنسيج الليبي على مدار السنوات الماضية، فليبيا تحتاج لمعالجة غضب أهل الجنوب من التهميش لعقود، وحل مشاكل بعض المدن المهمشة مثل تاورغاء التي هجر سكانها مع سقوط النظام السابق على خلفية اتهامهم بالولاء له، وبعضهم ما زالوا بعيدين عن منازلهم”.

واستطرد “هناك زاوية واحدة يمكن للاتحاد بواسطتها تحقيق إنجاز في ملف المصالحة، وهي الضغط على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لتقديم ترضيات لقيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية حتى تقوم بالإفراج عن المحتجزين بسجونها دون أي جريرة، وكذلك الإفراج عن رموز النظام السابق، الذين انتهت مدة محكوميتهم، ما سيعزز حالة الرضا لدى الكثير من الأسر والقبائل”.