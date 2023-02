ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “هيرالد” الأسكتلندية عن رئيس جهاز الشرطة المنتهية ولايته السير “إيان ليفينغستون” موقفه بشأن سير قضية لوكربي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد موقف “ليفينغستون” وجهازه الساعي لما تم التعبير عنه بتحقيق العدالة لأولئك الذين فقدوا حياتهم في كارثة لوكربي، بعد أن مثل الرجل المتهم بالمساعدة في تفجير الطائرة أمام محكمة أميركية في وقت سابق من هذا الشهر، في إشارة للمواطن أبو عجيلة مسعود المريمي.

وقال “ليفينغستون” المعلن للهيئة الشرطية في بلاده تقاعده في الصيف المقبل: “أنتهز فرصة هذا الإعلان لإعادة التأكيد علنًا على التزام شرطتنا بالسعي لتحقيق العدالة، فمثول المتهم أمام المحكمة تطور مهم للغاية، فالتفجير والخسارة الفادحة لـ270 شخصًا ذوا تأثير عميق في لوكربي وأسكتلندا وعلى الصعيد الدولي”.

ووفقًا لـ” ليفينغستون” زار نائبه “مالكولم غراهام” ترافقه رئيسة المحكمة العليا في أسكتلندا “دوروثي باين” واشنطن قبيل عيد الميلاد الفائت للقاء أسر الضحايا والتعبير لهم عن التزام شرطة أسكتلندا الراسخ بتقديم المسؤولين عن تفجير لوكربي إلى العدالة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يمثل المريمي أمام المحكمة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر؛ إذ سيتم الاستماع إلى الحجج حول ما إذا كان ينبغي احتجازه أو إطلاق سراحه لحساب المحاكمة في وقت يواجه فيه تهما تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد أو الإعداد أو غرامة تصل إلى ربع مليون دولار.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post مسؤول سابق بالشرطة الأسكتلندية: نتعهد بمحاسبة المريمي على دوره في لوكربي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية