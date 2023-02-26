أمن الخمس: واقعة سرقة تقود لاكتشاف مصنع للخمور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2023

أعلنت مديرية أمن الخمس أن واقعة سرقة قادت إلى كشف مصنع للخمور وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن الخمس أن قسم البحث الجنائي تلقى في 16 فبراير الجاري برقية صادرة من مركز شرطة الخمس مفادها تفيد بتقديم المواطن (م م ر) بلاغا بشأن واقعة سرقة من قبل أشخاص مجهولي الهوية .

وأوضحت مديرية أمن الخمس أنه 24 فبراير تمكن أعضاء التحري التابعين لقسم البحث الجنائي الخمس من ضبط شخصين بعد أن تم التعرف عليهما الأول يدعى ( ع أ أ ) والثاني يدعى ( م ع أ) بعد ملاحقتهما ودخولهما إلى حجرة تحت الإنشاء والتي تخص أحدهما والتي عثر بداخلها وبالقرب منها على معدات يشتبه في كونها تستعمل لتصنيع الخمور وبعض القنينات وعددها ثمانية عشر قنينة سعة سبعة لتر بها سائل أبيض يشتبه في كونها خمور محلية الصنع .

وأشارت مديرية أمن الخمس إلى اتخاذ الإجراءات وفتح محضر بالخصوص مؤكدة أنه سيتم ضبط أقوال المتهمين في واقعة السرقة ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة وذلك من حيث الاختصاص.