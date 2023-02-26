شركة الزاوية تُعلق على إغلاق الطريق المؤدي إلى مصفاة الزاوية

العنوان-طرابلس

علقت شركة الزاوية لتكرير النفط على إغلاق مسلحين محتجين بسواتر ترابية الطريق المؤدي إلى مصفاة الزاوية احتجاجًا على اختفاء شاب من مدينة الزاوية.

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، أن كافة مستخدميها وفي جميع قطاعاتها وعلى مختلف تخصصاتهم بأنهم ملتزمون بالإيفاء بالواجبات المناطين بها دونما أدنى تأخير أو تراخي شريطة توفر أبسط أساسيات ظروف العمل الملائمة وخاصة الظرف الأمني.

وقالت الشركة: “إن ما يجري من خلل أمني أمام البوابة الرئيسية للمجمع النفطي بالزاوية والتي تعتبر شركة الزاوية لتكرير النفط الجزء الأكبر منه هو أمر خارج عن إرادة الشركة وليست مسؤولة عنه بأي شكل من الأشكال”.

وأكدت الشركة أن “مسؤولية ذلك تقع على عاتق جهات أخرى أوكل لها المجتمع ذلك وإذ تقدر الشركة جهودهم لحلحلة الموضوع وضمان توفر الظروف اللازمة لعمل كافة المستخدمين فإن لجنة إدارة الشركة على تواصل مستمر مع تلك الجهات للوقوف على آخر المستجدات وضمان استمرار العمليات التشغيلية بالشركة بالحد الأدنى على الأقل من المستخدمين ضماناً لعدم الإخلال بالتزامات الشركة مع الجهات الداخلية والخارجية”.

ودعت الشركة في ختام بييانها كافة الجهات المعنية بالزاوية إلى ضرورة التكاثف لحل مثل هذه المختنقات بالطرق التي لا تؤثر سلباً على الجميع.

وأمس السبت، أغلق مسلحون محتجون بسواتر ترابية الطريق المؤدي إلى مصفاة الزاوية احتجاجًا على اختفاء شاب يدعى “ميلود المختار حسين” منذ عشرة أيام في مدينة الزاوية، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وأكد مصدر مسؤول بشركة الكهرباء لصحيفة العنوان أن أزمة توقف إمدادات الوقود الخفيف لمحطات توليد الكهرباء سببها إغلاق عدد من أهالي الزاوية للمصفاة بالمدينة على خلفية اختفاء الشاب “ميلود المختار حسين” أثناء قيامه بمهامه في مكافحة الهجرة غير الشرعية.