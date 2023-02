ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن خالد المشري يضلل الرأي العام بأن التعديل الدستوري ليس فيه مادة من اختصاصات الرئيس قد تجعل منه دكتاتورًا.

بوفايد قال في تصريح لقناة “فبراير”: إن المشري مستعد أن يغامر بالوطن والثورة للفوز بفرصة في الانتخابات.

