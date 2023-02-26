زهدي: الاتحاد الأفريقي لا يملك أي آليات لإنجاح «المصالحة» بليبيا

أكد مدير الوحدة الأفريقية بـ«مركز العرب للأبحاث والدراسات»، رامي زهدي، أن نجاح الاتحاد الأفريقي في معالجة بعض قضايا القارة السمراء مؤخراً، قد يدفع بعض القوى الدولية للاعتماد عليه للعب دور مماثل في ليبيا.

وقال زهدي في تصريحات لصحفية «الشرق الأوسط»: “استبعد أن يحقق الاتحاد خطوات كبيرة بملف المصالحة الليبية، نظرا لعوامل عديدة، منها ضعف تدخله بالساحة الليبية، التي لم تكن تتسق على الإطلاق مع ما كان يرصد من اتساع مساحة التدخلات من قوى إقليمية وغربية”.

وأضاف “الاتحاد لن ينجح في هذا الملف بسبب عدم امتلاكه أي آلية محددة سياسية أو عسكرية تجبر الأطراف المتنازعة في ليبيا على الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤتمر المزمع تنظيمه”.

وتابع “أقصى ما يمكن للاتحاد القيام به هو توجيه رسائل للدول الأعضاء به للضغط على القيادات المتحكمة بحركة هؤلاء المرتزقة لإقناعهم بالخروج لا إجبارهم”.