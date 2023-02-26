البحث الجنائي: كشف ملابسات اختفاء آلاف الدولارات من البطاقات المصرفية ببنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2023

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن مكتب مكافحة الجرائم الماليه تمكن من كشف ملابسات اختفاء آلاف الدولارات من البطاقات المصرفية “فيزا” الخاصة بمواطنين في بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للإدارة العامة للبحث الجنائي أن أحد المصارف العاملة بمدينة بنغازي تقدم ببلاغ لدى مكتب مكافحة الجرائم الماليه عقب شكاوى عدد من المواطنين لإدارة المصرف تفيد بفقدانهم (10000 دولار) من بطاقاتهم المصرفية الخاصة بـالنقد الأجنبي

وبعد فتح محضر رسمي في الواقعة بدأ المكتب تحقيقاته بمخاطبة الشركة الدولية المسؤولة عن خدمات “الفيزا” عن طريق إدارة المصرف والتي حددت الإيميلات التي تم عبرها خصم تلك القيم المالية من تلك البطاقات إضافة للبضائع التي تم شرائها بتلك القيم واسم شركة الشحن التي وردت تلك البضائع إلى ليبيا.

وتم استدعاء القائمين على شركة الشحن والتحصل منهم على اسم المستفيد الذي ورد تلك البضائع عبر شركة الشحن تلك.

وبعد تجميع خيوط الواقعة استدرج المحققون المتهم ذاك عبر التواصل معه لشراء إحدى تلك البضائع وهو عبارة عن هاتف نقال عرضه للبيع عبر الانترنت كان قد اشتراه عبر خصم قيمة مالية من أحد تلك البطاقات المصرفية “الفيزا” التي استولي على رقمها السري وشحنه عبر شركة الشحن تلك.

وبعد الإيقاع به وخلال الاستدلال معه اعترف المتهم بما نسب إليه وسرد الطريقة التي تحصل بها على الأرقام السرية للبطاقات المصرفية فتم إيداعه في الحجز القانوني الذي تم منه ترحيله إلى النيابة العامة مع بعض البضائع التي وجدت بحوزته قبل أن يتصرف فيها ويبيعها.